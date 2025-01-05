Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı gece saatlerinde etkisini yitirecek

05 Ocak 2025 18:11 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 18:35

Sivas'ta 6 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren ilin genelinde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Sivas Valiliği tarafından okulların eğitim-öğretime yarın devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak​'ta bugün (5 Ocak 2025 Pazar) sabah saatlerinden itibaren kar​ etkisini gösteriyor.

Gece yarısına kadar etkisini kaybederek devam edecek olan kar yağışı yarın okullar tatil​ mi sorusu gündeme getirdi.

Öğrenciler ve velileri tarafından Sivas​ Valiliği tarafından eğitim-öğretim durumu ile ilgili alınacak karar bekleniyor.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği tarafından henüz yarın (6 Ocak 2025 Pazartesi) okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

MGM tarafından paylaşılan verilere göre gece sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşama doğru karla karışık yağmura dönüşecek.

Gece yarısından itibaren ise etkisini kaybedecek olan kar yağışı yerini yarın sisli havaya bırakacak.

Pazartesi günü öğle saatlerinde Sivas'ta parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları ise gün içerisinde 0 ila 5 derece arasında değişiklik gösterecek.

Sivas Valiliği tarafından okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM​ tarafından paylaşılan 5 günlük Sivas hava tahmin raporu ise şöyle: