Siyah Kalp bu akşam neden yok? Yayın akışında yer almadı
Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmadı. dizinin hayranları tarafından Siyah Kalp'in yeni bölümü bugün neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal tarafından açıklanan yayın akışında Siyah Kalp yerine film yayınlanacak.
Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisi her hafta perşembe günleri yayınlanıyor.
Ancak dizinin yeni bölümü 3 Ocak Perşembe günü kanal tarafından paylaşılan yayın akışında yer almadı. Siyah Kalp yeni bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicileri telaşlandırdı.
SİYAH KALP BU AKŞAM NEDEN YOK?
Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü yeni yılın ilk haftasına denk gelmesinden dolayı yayınlanmıyor.
Genel olarak kanallar yeni yılın ilk haftasında dizilerin ve programların yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor.
Oyuncuların verdiği yılbaşı arasından dolayı bölümler çekilmediği için yeni bölümler yayınlanmıyor.
2 Ocak 2025 Perşembe günü Siyah Kalp yerine "Ay Lav Yu" adlı dizi yer alacak.
SİYAH KALP YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Siyah Kalp dizisinin kanal tarafından yeni bölümünün fragmanı yayınlandı.
Fragmanda yer alan bilgilere göre dizinin yeni bölümü 9 Ocak 2025 Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.
Dizinin en son 15. bölümü 26 Aralık 2024 tarihinde ekranlara gelmişti.