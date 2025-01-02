Siyah Kalp bu akşam neden yok? Yayın akışında yer almadı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

02 Ocak 2025 16:16 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 16:17

Show TV ekranlarında yayınlanan Siyah Kalp dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanmadı. dizinin hayranları tarafından Siyah Kalp'in yeni bölümü bugün neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal tarafından açıklanan yayın akışında Siyah Kalp yerine film yayınlanacak.