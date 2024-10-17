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Siyah Kalp dizisi Show TV'de yayınlanıyor

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
17 Ekim 2024 18:02 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 18:26
Siyah Kalp dizisi Show TV&#039;de yayınlanıyor

Show TV'nin merakla takip edilen dizilerinden olan Siyah Kalp, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar Siyah Kalp ne zaman sorusunu soruyor.

Show TV​'nin yeni dizilerinden biri olan Siyah Kalp, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. 

Her hafta takip edilen yeni bölümlerin hangi gün olacağı da merak ediliyor. Böylelikle izleyiciler Siyah Kalp ne zaman sorusunu gündeme getirdi. 

Siyah Kalp dizisi Show TV'de yayınlanıyor - 1. Resim

SİYAH KALP NE ZAMAN?

Kapadokya​'da çekilen Siyah Kalp dizisi ilk bölümünden itibaren izleyiciyi ekrana kitlemeyi başardı. Bununla birlikte ilk kez izleyecek olan izleyiciler ise ne zaman olduğunu merak etmeye başladı.

Siyah Kalp, perşembe günleri ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümü ise bugün (17 Ekim Perşembe) günü yayınlanacak. 

Siyah Kalp dizisi Show TV'de yayınlanıyor - 2. Resim

SİYAH KALP KONUSU NE?

Erken yaşta ikizlerini terk eden Sumru, iş insanı Samet ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh ve Melek, annelerinin peşinden Kapadokya'ya gider.

Sumru çocuklarını kendi kurduğu ailesinden saklamaya çalışır ancak Nuh ve Melek çoktan ailenin içine girmiş oluyor. 

Siyah Kalp dizisi Show TV'de yayınlanıyor - 3. Resim

SİYAH KALP OYUNCU KADROSU

  1. Ece Uslu (Sumru)
  2. Aras Aydın (Nuh)
  3. Hafsanur Sancaktutan (Melek)
  4. Leyla Tanlar (Sevilay)
  5. Burak Tozkoparan (Cihan)
  6. Esra Dermancıoğlu (Hikmet)
  7. Burak Sergen (Samet)
  8. Genco Özak (Esat)
  9. İlker Aksum (Tahsin)
  10. Bülent Polar (Bünyamin)
  11. Ayşe Tunaboylu (Enise)
  12. Gözde Çığacı (Canan)
  13. Derin İnce (Harika)
  14. Deniz Karabaş (Esma)
  15. Ferda Işıl (Sakine)
  16. Işıl Yücesoy (Nihayet)

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Kaynak: TGRT HABER
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