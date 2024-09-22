Siyah Kalp dizisinde Sevilay karakterini Leyla Tanlar oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 16:29 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 16:49

Show TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Siyah Kalp dizisinde Sevilay karakterinin kim olduğu merak konusu oldu. Ayrıca karakteri oynayan Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında soruları da gündeme geldi.

Kapadokya'da çekimleri yapılan Siyah Kalp dizisi 19 Eylül Perşembe günü yayınlanan ilk bölümüyle birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide yer alan karakterlerden biri olan Sevilay'ın kim olduğu merak edildi. SİYAH KALP SEVİLAY KİMDİR? Siyah Kalp dizisinde Leyla Tanlar tarafından oynanan Sevilay karakteri, Samet2in kız kardeşi Hikmet'in kızıdır. Kendi kararlarını vermekte zorlanan ve çevresindeki güçlü karakterlerin etkisi altına kalan Sevilay'ın hayatı yeni olaylar sonucunda büyük değişimlere uğruyor. LEYLA TANLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İtalyan lisesinden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü tamamladı. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça dizisiyle başladı. 2019 yılında yayınlanan Ferhat ile Şirin adlı dizide başrol oynayarak adını geniş kitlelere duyurdu. LEYLA TANLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Leyla Tanlar kariyeri boyunca sırayla Paramparça (Cansu Gürpınar), Mehmet: Bir Cihan Fatihi (Esleme), Şahin Tepesi (Deniz Akdora), Ferhat ile Şirin (Şirin), Kaçış (Nevi) ve Güzel Günler (Selma) dizilerinde rol aldı. Günümüzde ise Siyah Kalp dizisinde Sevilay karakterini oynuyor. İlgili Haberler Kapodokya'da çekilen Siyah Kalp dizisinin senaristliğini Yıldız Tunç yapıyor Siyah Kalp dizisi Kapadokya’da çekiliyor