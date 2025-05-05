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 | Murat Makas

Slim fit ne demek? Pantolon ve gömlekte slim fit kalıp kesim ve anlamı

Gardırobuna modern bir dokunuş katmak isteyenlerin etiketlerde ilk aradığı ifade çoğu zaman slim fit ne demek sorusunun cevabını verir. Vücudu sarıp hatları vurgulayan bu kesim, klasik regulardan farklı olarak omuz–bel ve kalça–paça oranını daraltarak dinamik bir siluet oluşturur; yani tam olarak “slim fit kesim ne demek?” diyorsanız, özetle daraltılmış bir kalıp söz konusu. Günlük şehir stilinden iş toplantısına kadar pek çok ortamda kullanılsa da her vücut tipine aynı oranda hitap etmediğini bilmek önemli.

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Slim fit ne demek? Pantolon ve gömlekte slim fit kalıp kesim ve anlamı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 18:03

Moda literatüründe slim fit kalıp nedir sorusunun yanıtı, "bel–omuz ve kalça–paça oranında geleneksel regular kalıba göre %6-10 daraltma yapılan modern kesim" olarak verilir. Slim form, İtalyan terziliğinin minimal omuz vatkası ve dar bel oyuntusu geleneğinden ilham alır; böylece gövdeye yakın, temiz bir hat sağlar. Bu kesimin popülerliği yalnızca estetikle sınırlı değil; ceket içine hantal kumaş yığılmasını azaltması ve kumaş tasarrufu sunması da tercih sebepleri. Ne var ki bel ve koltuk altı bölgeleri düzenli sporla desteklenmeden dar kalıbı konforla taşımak zor olabilir. Doğru vücut dinamiği yakalandığında ise slim fit, 2000’ler sonrası erkek giyiminde “yeni klasik” unvanını kazanmıştır.

SLIM FIT KESİM NEDİR?

Slim fit, İngilizce "ince/dar oturan" anlamındaki "slim" kelimesiyle "kid fit" (kalıp) teriminin birleşiminden oluşur. Terzilikte gömlek bel kısmı omuz ölçüsüne göre 4-6 cm daraltılır; pantolonda kalça bölgesinden paçaya doğru “konik” daralma uygulanır. Böylece üzerine dökülen değil, gövdeyi nazikçe saran bir kumaş elde edilir. Esnek likra veya elastan ilavesi, hareket kabiliyetini koruyarak potansiyel rahatsızlığı azaltır.

PANTOLONDA SLIM FIT NE ANLAMA GELİR?

  • Bel yüksekliği: Orta (mid-rise) ya da hafif düşük; göbek hizasından biraz aşağıda durur.
  • Uyluk genişliği: Regular’a göre 2-3 cm daraltılır; oturunca aşırı gerginlik olmamalıdır.
  • Paça açıklığı: 16-18 cm aralığı; ayakkabı üzerinde hafif kırılma yapar.
  • Doku: Esnek pamuk, gabardin veya denimde %2-3 elastan ilavesi konforu artırır.

İpucu: Slim paça pantolonu loafer veya Chelsea botla kombinlemek, paça genişliği sayesinde doğal bir düşüş oluşturur.

GÖMLEKTE SLIM FIT KALIP

Gömlek omuz dikişi tam omuz ucuna denk gelir; bel ve sırt pensleri kumaşı toplayarak bele oturur. Kol genişliği regular’a göre 1-1,5 cm daraltıldığı için manşet bilekte daha yerinde durur. Takım elbisede ceket içine slim fit gömlek giyildiğinde koltuk altında fazladan kumaş birikmez, bu da sıkı fakat düzenli bir siluet sağlar.

SLIM FIT KİMLER GİYMELİ VE NASIL SEÇİLMELİ?

Omuz-bel oranı belirgin, orta-düşük yağ oranına sahip bireyler slim kalıbı rahat taşır. Bel bölgesinde fazlalık varsa kemer hizasında yan çekmeler oluşabilir. Beden seçerken iki parmak kuralı geçerlidir: Gömlek düğmesini ilikleyince göğüs arasında iki parmak genişliği kalıyorsa tam oturur. Pantolonda düğme kapanırken nefes tutmak zorunda kalıyorsanız beden büyütün, terzide paçayı daraltmak daha kolaydır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Slim fit kimler giymeli?
Bel-omuz oranı uyumlu, yağ oranı düşük, düzenli spor yapan kişiler daralmanın verdiği gerginliği rahat taşır; kemer bölgesinde belirgin fazlalık olanlarda potluk veya çekme yapabilir.
Regular Fit ile slim fit arasındaki fark nedir?
Regular fit klasik ölçülerle tasarlanır ve vücudu ne dar ne bol sarar; slim fit ise aynı bedenin omuz, bel ve paça hattını 2-4 cm daraltarak daha ince bir siluet sunar.
Slim fit dar mı geniş mi?
Dar bir kesimdir; omuzdan bele, kalçadan paçaya doğru bedeni saran hat oluşturur ancak skin fit kadar yapışmaz.
Slim fit kalıp ne demektir?
Kıyafetin vücudu sıkı şekilde takip ettiği, bel-omuz ve paça-kalça oranının daraltıldığı modern kesim anlamına gelir; moda terimlerinde dar kalıp olarak da bilinir.
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