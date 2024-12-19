Sofyan Amrabat sarı kart sınırında mı? Hatayspor maçında olmayabilir!

19 Aralık 2024 11:05 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:44

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın öncesinde Sofyan Amrabat'ın sarı kart sınırında olup olmadığı gündem oldu. Sofyan Amrabat karşılaşmada sarı kart görürse Hatayspor maçında olmayacak.

Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Emre Kargın Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi oldu! Daha önce yönettiği maçlar taraftarın gündeminde

Trendyol Süper Lig​'in ilk yarısının sonuna yaklaşırken rekabet giderek artmaya devam ediyor.

35 puan ile ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​ bu hafta Eyüpspor​ ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin maçının başlamasına saatler kala yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat'ın sarı kart sınırında olup olmadığı ise gündem oldu.

SOFYAN AMRABAT​ SARI KART SINIRINDA MI?

Fenerbahçe'nin ilk 11'inin kilit isimlerinden olan ve gösterdiği performans ile taraftarın beğenisini kazanan Sofyan Amrabat, Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor.

Sofyan Amrabat eğer Eyüpspor karşılaşmasında sarı kart görürse, sarı-lacivertlilerin 18. hafta maçları kapsamında oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Faslı futbolcu bu sezon oynanan Bodrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Sofyan Amrabat bu sezon Fiorentina'dan transfer olduğundan beri Fenerbahçe ile toplam 18 karşılaşmaya çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1.563 dakika süre alan faslı futbolcu Süper Lig'de 2 gol, 1 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sofyan Amrabat'ın bir asisti bulunuyor.