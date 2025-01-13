Sofyan Amrabat'ın Konyaspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında bugün Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kritik bir deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin belli olmasının ardından Sofyan Amrabat neden oynamıyor, yok soruları gündeme geldi. Amrabat sarı kart cezası aldığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe bugün (13 Ocak 2025 Pazartesi) saat 20.00'de Konyaspor karşısında deplasman maçına çıkacak.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu.
Taraftarlar tarafından Sofyan Amrabat'ın neden karşılaşmada giymediği merak edildi.
SOFYAN AMRABAT NEDEN OYNAMIYOR, YOK?
Sofyan Amrabat, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Sarı-lacivertlilerin yeni transfer ettiği Faslı yıldız futbolcu daha önce de Bodrum FK, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.
SOFYAN AMRABAT İSTATİSTİKLERİ
Sofyan Amrabat bu sezon Fenerbahçe'de 19 karşılaşmada toplam 1.438 dakika süre aldı.
Bu sürede 2 gol, 2 asist yapan yıldız futbolcu sezon boyunca sadece 6 sarı kart gördü.
Sarı-lacivertlilerde mide bağırsak problemleri nedeniyle sadece 1 karşılaşma kaçırdı.