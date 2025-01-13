Sofyan Amrabat'ın Konyaspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:03

Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında bugün Fenerbahçe, Konyaspor karşısında kritik bir deplasman maçına çıkacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin belli olmasının ardından Sofyan Amrabat neden oynamıyor, yok soruları gündeme geldi. Amrabat sarı kart cezası aldığı için karşılaşmada forma giyemeyecek.