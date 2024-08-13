Şok Market 14 Ağustos aktüel indirimli ürünlerde laptop, okul çantası, kırtasiye ürünleri, çalışma masası ve dolap marketlerde

13 Ağustos 2024 11:29 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:34

Ucuz yollu alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Şok Market 14 Ağustos aktüel ürün kataloğunda uygun fiyatlarıyla göz alan baza, yazıcı, gardırop, kitaplık, çalışma koltuğu, uygun fiyatlı laptop çeşitleri ve lazer yazıcılar bulunuyor.

ŞOK 14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Beslenme Çantası 110 TL,

Çift Gözlü Kalem Çantası 99,95 TL,

Anaokulu Çantası 249 TL,

Beslenme /Anaokulu Çantası 199 TL,



Desenli Sırt Çantası 449 TL,

Mor-Yeşil Sırt Çantası 449 TL,

Spor Sırt Çantası 279 TL,

Hardal/Siyah Paraşüt Kumaş Çanta 499 TL.

Unisex Okul Çantası 699 TL,

Peluş Kalem Çantası 99,95 TL,

Çift Gözlü Fermuarlı Kalem Çantası 69,95 TL,

Mavi Metal Kamyon Kalem Kutusu 129 TL,



850 ml Matara 199 TL,

650 ml Sporcu Matara 139 TL,

1000 ml Çift Yüzlü Teddy Matara 159 TL,

500 ml Figürlü Matara 119 TL,

600 cc Geyik Figürlü Matara 99,95 TL,

1 litre Pipetli Sporcu Matara 149 TL,

İki Bölmeli Beslenme Kabı 34,95 TL,

İki Katlı Beslenme Kabı 64,95 TL,

Petcom Beslenme Kutusu 3 Katlı 129 TL,



İkili Beslenme Kabı Seti 39,95 TL,

Vakumlu Beslenme Kabı 16,95 TL,

Hafıza Oyunu Çeşitleri 49,95 TL,

Puzzle Çeşitleri 39,95 TL,

Eva Yazı Panosu 39,95 TL,

4'lü Oyun Hamuru 49,95 TL,

Ahşap Satranç Takımı 149 TL,

QUADRO GN15-140P-CJ N4020 Windows 11 6.499 TL,

QUADRO NovaBook 256gb 11.699 TL,



PANTUM Yazıcı 12.499 TL,

Luis Çalışma Masası 799 TL,

Beyaz Çalışma Masası 999 TL,

Lara Çalışma Koltuğu 1.499 TL,

Slazenger Tam Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 459 TL,

Slazenger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 359 TL,



Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL,

Kinetix Erkek Spor Ayakkabı 799 TL,

3'lü Kadın/Erkek Sneaker Çorap 34,95 TL,

2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL,

2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL,



2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL,

2'li Erkek Çocuk Boxer 79,95 TL,

2'li Kız Çocuk Slip 49,95 TL,

Homedius Smart Comfort Roll Pack Yatak 1.699 TL,

Katlanır Yatak 1.399 TL