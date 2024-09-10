Söke pamuğu AB'den coğrafi işaret tescili alan 27.ürün oldu

10 Eylül 2024 12:32 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 12:34

Söke pamuğu, coğrafi tescil alan ürünler arasına girdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Söke pamuğunun Türkiye adına Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 27. ürün olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın Söke pamuğunun tescillendiğini “Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu.” ifadeleriyle açıkladı.

SÖKE PAMUĞU AB’DEN TESCİL ALDI MI?

Aydın’ın Söke pamuğu, Türkiye adına Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 27.ürün oldu.

TÜRKİYE’NİN KAÇ ÜRÜNÜ AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TESCİL ALDI?

Aydın Söke pamuğu ile Avrupa Birliği’nden tescil alan ürünlerimizin sayısı 27’ye yükselirken dördü ilan aşamasında olmak üzere 61 ürünün tescil başvuruları devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİNDEN TESCİL ALAN ÜRÜNLERİMİZ NELER?

Avrupa Birliği’nden tescil alan ürünlerimiz şu şekilde;

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Aydın Söke Pamuğu.