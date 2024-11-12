Solotürk, Kıbrıs Girne'de uçuş gösterisi düzenleyecek! Saat kaçta ve nerede olduğu paylaşıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Kasım 2024 14:21 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:30

Solotürk 10 Kasım ve 29 Ekim gibi özel günlerde gösteri uçuşu düzenliyor. 15 Kasım ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının anıldığı resmi bir bayramdır. Bu özel günde gerçekleşecek olan Solotürk gösteri uçuşunun saati de belirlendi.

Solotürk​, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​'nde uçuş​ gerçekleştireceğini duyurdu. Binlerce kişinin akın etmesi beklenen etkinliğe dair bilgiler Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. 12 ve 13 Kasım tarihlerinde ise prova uçuşu gerçekleştirilecek. SOLOTÜRK KIBRIS GİRNE GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KKTC Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan gösterinin tarihi sosyal medya hesabından vatandaşlara duyuruldu. Buna göre gösteri 15 Kasım günü 15.30'da Atatürk Anıtı'nda gerçekleşecek. Ekip, Instagram hesabından "Tüm halkımız davetlidir. Saatler KKTC yerel saatidir. Türkiye saatinden bir saat geridir. (UTC +2)" notunu da paylaştı. KIBRIS SOLOTÜRK GÖSTERİ NEREDE OLACAK? Solotürk gösteri uçuşuna dair programını paylaştı. Çevre tanıma, 12 Kasım 2024 Salı günü 13.00'te Atatürk Anıtı, Prova uçuşu 13 Kasım 2024 Çarşamba günü 15.30'da ve gösteri uçuşu 15 Kasım 15.30'da gerçekleşecek. KUZEY KIBRIS CUMHURİYET BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIYOR? Kuzey Kıbrıs'ta 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı anılıyor. Kutlamalar 14 Kasım 12.00 itibarıyla başlar ve 15 Kasım boyunca devam eder. Tüm bölgelerde kutlama gerçekleşirken özellikle Türkiye'den de birçok kişi katılım sağlıyor. Kutlama alanları ise uzun yıllardır Lefkoşa'daki Kemal Atatürk Anıtı , Lefkoşa Şehitleri Anıtı ve Fazıl Küçük'ün mezarı olarak kullanılıyor. İlgili Haberler Uydu görüntüleri Çin'in gizemli projesini ortaya çıkardı! Dünyada ilk olma potansiyeli taşıyor Uçak biniş kartınızda "SSSS" görürseniz dikkat: Havalimanında kabusu yaşayabilirsiniz!