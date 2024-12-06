Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef jürisine hapis kararı!

06 Aralık 2024 14:20 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:21

MasterChef’in jüri üyesi Somer Sivrioğlu’na İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Efendy isimli restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu açılan davada hapis cezası verildi.

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İstanbul​'un Beşiktaş​ ilçesinde bir kişinin öldüğü restoran​ önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin davada karar açıklandı. Somer Sivrioğlu​, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

SOMER SİVRİOĞLU’NA NEDEN HAPİS CEZASI VERİLDİ?

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Efendy isimli restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı Somer Sivrioğlu’na dava açıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonuca bağlandı. Mahkeme, Somer Sivrioğlu ile birlikte Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’e "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, üniversite hayatına Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde başladı. Mezun olduktan sonra master yapan Sivrioğlu, 24 yaşında Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti.

Avustralya’da şef kariyerine adım atan Somer Sivrioğlu, ilk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlayan şef, 2018 yılında MasterChef programına jüri üyesi oldu.