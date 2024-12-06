Tgrt Haber
Haberler>Politika>Mansur Yavaş "kötülük iş başında" diyerek paylaştı!

Mansur Yavaş "kötülük iş başında" diyerek paylaştı!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 14:15 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 14:15

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bazı kişilerce yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basılarak durdurulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara​ Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş​, sosyal medya hesabından; metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yönelik sabotaj​ girişimlerini sosyal medya hesabınsan paylaştı.

Mansur Yavaş'ın paylaştığı videoda; kimliği belirsiz kişilerin kent genelindeki yürüyen merdivenleri acil durum butonlarına basarak durdurduğu görüldü. 

Mansur Yavaş "kötülük iş başında" diyerek paylaştı! - 1. Resim

"ANKARA'DA ORGANİZE KÖTÜLÜK İŞ BAŞINDA!

Yavaş o anları şu ifadelerle paylaştı:

“Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!”

Kaynak: tgrthaber.com
mansur yavaşAnkarayürüyen merdivensabotaj

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...