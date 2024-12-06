Mansur Yavaş "kötülük iş başında" diyerek paylaştı!
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bazı kişilerce yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basılarak durdurulduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından; metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yönelik sabotaj girişimlerini sosyal medya hesabınsan paylaştı.
Mansur Yavaş'ın paylaştığı videoda; kimliği belirsiz kişilerin kent genelindeki yürüyen merdivenleri acil durum butonlarına basarak durdurduğu görüldü.
"ANKARA'DA ORGANİZE KÖTÜLÜK İŞ BAŞINDA!
Yavaş o anları şu ifadelerle paylaştı:
“Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!”