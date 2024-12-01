Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda resti çekti! "Benim adıma kimse konuşmayacak"

01 Aralık 2024 14:56 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 15:15

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının partiye zarar verdiğini belirten Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak" ifadelerini kullandı.

Kayyum tartışması sürüyor! AK Parti ile DEM arasında gerginlik: Bir anda masalara vurmaya başladılar

Kayyum tartışması sürüyor! AK Parti ile DEM arasında gerginlik: Bir anda masalara vurmaya başladılar

CHP lideri Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kayyumlar ve belediyelerin borçları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda belediye başkanları söz alarak son yaşananlara ilişkin paylaştı.

"HUKUKUN SINIRLARINI AŞMAMALIYIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kayyumlara karşı etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Tepkilerimizi hukuk çerçevesinde göstermeliyiz; hukukun sınırlarını aşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Yavaş, “Benim adıma cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kimse konuşmaz, konuşmamalı. Bu tür tartışmalardan uzak durulmalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR CHP'Lİ KAYYUMLARLA MÜCADELEDE HUKUK DIŞINA ÇIKMAZ

Yavaş’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyumlarla ilgili konuştu. “Hiçbir CHP’li kayyumlarla mücadelede hukuk dışına çıkmaz. Ancak daha cesur olmalıyız” diyen İmamoğlu, mücadelede sert bir yaklaşım çağrısında bulundu.