Son 16 maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak
EURO 2024 son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Türkiye, 2 Temmuz'da Avusturya ile karşılaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı ve son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Turnuvanın favorilerinden Almanya, A Grubu'nu lider tamamlarken, Türkiye ise Çekya karşısında kazanarak grup ikincisi oldu.
SON 16 HANGİ TAKIMLAR KARŞILAŞACAK?
EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Avusturya - Türkiye (2 Temmuz/22:00)
İspanya - Gürcistan (30 Haziran/22:00)
Almanya - Danimarka (29 Haziran/22:00
Fransa - Belçika (1 Temmuz/19:00)
İsviçre - İtalya (29 Haziran/19:00)
Portekiz - Slovenya (1 Temmuz/22:00)
Romanya - Hollanda (2 Temmuz/19:00)
İngiltere - Slovakya (30 Haziran/19:00)
Bu eşleşmelerde hangi takımlar öne çıkacak merak ediliyor.
ŞAMPİYONA TAKVİMİ NASIL?
Son 16 turunun ardından, çeyrek finaller 5-6 Temmuz, yarı finaller 9-10 Temmuz ve büyük final ise 14 Temmuz'da oynanacak.
Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları sabırsızlıkla bekliyor.