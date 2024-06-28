Son 16 maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak

28 Haziran 2024 19:24 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 19:35

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te grup aşaması tamamlandı ve son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

Turnuvanın favorilerinden Almanya, A Grubu'nu lider tamamlarken, Türkiye ise Çekya karşısında kazanarak grup ikincisi oldu.

SON 16 HANGİ TAKIMLAR KARŞILAŞACAK?

EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya - Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya - Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya - Danimarka (29 Haziran/22:00

Fransa - Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre - İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz - Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya - Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere - Slovakya (30 Haziran/19:00)

Bu eşleşmelerde hangi takımlar öne çıkacak merak ediliyor.

ŞAMPİYONA TAKVİMİ NASIL?

Son 16 turunun ardından, çeyrek finaller 5-6 Temmuz, yarı finaller 9-10 Temmuz ve büyük final ise 14 Temmuz'da oynanacak.

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaları sabırsızlıkla bekliyor.