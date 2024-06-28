EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı
Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında grup aşamaları sona erdi. Almanya basını, ülkelerin taraftarları ile dikkat çeken paylaşım yaptı. Türkiye paylaşılan listede ilk sırada yer aldı.
Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 15 Haziran tarihinde Almanya'da başladı. Toplam 6 grupta 24 ülkenin yarıştığı turnuvada grup mücadeleleri sona erdi. Almanya basını, grup mücadelelerinin ardından taraftarların katılım oranlarını açıkladı. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvada Türk taraftarlar ev sahibini de geçerek Listenin ilk sırasında yer aldı.
İşte Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülkelerin taraftar sayıları:
Türkiye: 130 bin
Almanya: 125 bin
Hırvatistan: 103 bin
Arnavutluk: 95 bin
Romanya: 92 bin
İskoçya: 82 bin
Hollanda: 80 bin
Sırbistan: 73 bin
Polonya: 70 bin
İngiltere: 60 bin
Avusturya: 60 bin
Danimarka: 60 bin
Gürcistan: 60 bin
Ukrayna: 53 bin
Belçika: 50 bin
Macaristan: 44 bin
Slovenya: 44 bin
Fransa: 41 bin
İsviçre: 39 bin
Çekya: 38 bin
Portekiz: 37 bin
İtalya: 36 bin
Slovakya: 35 bin
İspanya: 34 bin