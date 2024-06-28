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EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
28 Haziran 2024 10:41 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:42
EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı

Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında grup aşamaları sona erdi. Almanya basını, ülkelerin taraftarları ile dikkat çeken paylaşım yaptı. Türkiye paylaşılan listede ilk sırada yer aldı.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 15 Haziran tarihinde Almanya'da başladı. Toplam 6 grupta 24 ülkenin yarıştığı turnuvada grup mücadeleleri sona erdi. Almanya basını, grup mücadelelerinin ardından taraftarların katılım oranlarını açıkladı. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvada Türk taraftarlar ev sahibini de geçerek Listenin ilk sırasında yer aldı.

İşte Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülkelerin taraftar sayıları:

Türkiye: 130 bin

EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı - 1. Resim

EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı - 2. Resim

EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı - 3. Resim

EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı - 4. Resim

Almanya: 125 bin

Hırvatistan: 103 bin

Arnavutluk: 95 bin

Romanya: 92 bin

İskoçya: 82 bin

Hollanda: 80 bin

Sırbistan: 73 bin

Polonya: 70 bin

İngiltere: 60 bin

Avusturya: 60 bin

Danimarka: 60 bin

Gürcistan: 60 bin

Ukrayna: 53 bin

Belçika: 50 bin

Macaristan: 44 bin

Slovenya: 44 bin

Fransa: 41 bin

İsviçre: 39 bin

Çekya: 38 bin

Portekiz: 37 bin

İtalya: 36 bin

Slovakya: 35 bin

İspanya: 34 bin

Kaynak: tgrthaber.com
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