Sonic 3'ün ne zaman çıkacağı belli oldu! Amerika'da gösterime girdi

25 Aralık 2024 12:10 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:42

Efsane oyun serisinden uyarlanan Sonic filmleri büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Serinin üçüncü filmi ABD'de vizyona girmesiyle birlikte rekor gişe sayılarına ulaştı. Vatandaşlar tarafından Türkiye'de Sonic 3'ün ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Film yeni yılda sinemalarda gösterime girecek.

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Oyun stüdyosu Sega tarafından yayımlanan ve bir dönemlerin efsane karakterlerinden biri haline gelen Sonic'in üçüncü filmi vizyona girdi.

Oyuncuları arasında James Marsden, Keanu Reeves, Idris Elba, Jim Carrey gibi ünlü isimlerin bulunduğu film​ gösterime girmesinin ardından ABD'de rekor gişe hasılatı elde etti.

Büyük bir merakla beklenen Sonic filminin Türkiye'de sinemalarda vizyona gireceği tarih ise belli oldu.

SONİC 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Stüdyo tarafından açıklanan bilgilere göre Sonic 3 filmi Türkiye'de 17 Ocak 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.

Serinin üçüncü filminde eski karakterlerin yanı sıra Kirpi Shadow karakteri de kadroya dahil oluyor. Karakter Keanu Reeves tarafından seslendiriliyor.

20 Aralık 2024 tarihinde ABD'de vizyona giren filmin ilk haftasından 70 milyon dolar gişe hasılatı yaptığı iddia ediliyor.

Serinin ilk filmi 14 Şubat, 2020 tarihinde vizyona girmişti.

Jim Carrey'nin kötü karakteri oynadığı film kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmış ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Kirpi Sonic'in maceralarını anlatan ikinci film ise 30 Mart 2022 yılında vizyona girmişti.