Sosyal medya devine yasaklar! Instagram'a erişim engeli getiren bütün ülkelerin listesi

02 Ağustos 2024 09:07 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:27

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

ABD merkezli Instagram'da hikaye izleme sorunu devam ediyor! Ne zaman düzeleceği BTK engelinin kalkacağı zamana bağlı

ABD merkezli Instagram'da hikaye izleme sorunu devam ediyor! Ne zaman düzeleceği BTK engelinin kalkacağı zamana bağlı

Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın sahibi META'nın bir diğer sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK tarafından getirilen erişim engellinin ardından kullanıcılar platforma bağlantı problemleri yaşamaya başladı.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI

Türkiye'de getirilen erişim engellinin ardından birçok kullanıcı Instagram'da akış yenilenemedi hatası almaya başladı.

Konuyla ilgili BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgi ise şöyle:

"instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir"

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a Türkiye'nin yanı sıra bazı ülkelerde de erişim engeli bulunuyor.

Rusya tarafından 2022 yılında Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtilerek platforma erişim engeli getirilmişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engelli getirilmiştir ifadesine yer verilmişti.

Instagram'a erişim engeli getiren diğer ülkeler ise şöyle: