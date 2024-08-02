Sosyal medya devine yasaklar! Instagram'a erişim engeli getiren bütün ülkelerin listesi
ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'a BTK tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından Instagram'ı yasaklayan ülkeler gündem oldu.
Facebook, WhatsApp ve Messenger'ın sahibi META'nın bir diğer sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK tarafından getirilen erişim engellinin ardından kullanıcılar platforma bağlantı problemleri yaşamaya başladı.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI
Türkiye'de getirilen erişim engellinin ardından birçok kullanıcı Instagram'da akış yenilenemedi hatası almaya başladı.
Konuyla ilgili BTK'nın resmi sitesinde yer alan bilgi ise şöyle:
"instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir"
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a Türkiye'nin yanı sıra bazı ülkelerde de erişim engeli bulunuyor.
Rusya tarafından 2022 yılında Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtilerek platforma erişim engeli getirilmişti.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engelli getirilmiştir ifadesine yer verilmişti.
Instagram'a erişim engeli getiren diğer ülkeler ise şöyle:
- Kuzey Kore
- Çin
- İran
- Rusya
- Türkiye