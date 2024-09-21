Sosyal medyadaki cuma günleri tatil olacak iddialarına henüz resmi bir açıklama gelmedi

21 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:35

Dün akşam X platformunda yer alan cuma günleri tatil olacak iddialarının ardından vatandaşlar çalışma günü azaldı mı araştırmaya başladı. Şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Ülkemizde devam eden 5 gün çalışma sisteminin değişmesini isteyen vatandaşlar X platformunda bir hesabın "Cuma günleri tatil olacak" paylaşımı sonrasında resmi tatil​ mi olacak merak etti.

Resmi kurumlardan gelen bir açıklama bulunmuyor.

CUMA GÜNLERİ TATİL OLACAK MI?

Türkiye​'de süren 5 gün çalışma sisteminin değişeceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Twıtter'da bir hesabın yaptığı "Cuma günlerinin tatil olması gündemde" paylaşımı ses getirdi. Vatandaşlar paylaşımın altında sistemin değişmesini onaylarken resmi bir duyuru beklendi.

Konuyla ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor bu nedenle cuma günleri tatil değil, mesai günü olarak devam ediyor.

Sosyal medyada sıklıkla iddialar ortaya atılıyor. Bu durumun da iddia olduğu tahmin ediliyor. Resmi bir duyuru gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.