Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar e- Devlet üzerinden öğrenilecek

23 Kasım 2024 19:02 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 19:05

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı duyuru sonrası 20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci gündeme geldi. Tercih işlemleri 20 Kasım'da sona ererken bugün öğretmen tercih atama sonuçları açıklanacak. Milyonlarca aday tercih atamalarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.

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Sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre göreve ne zaman başlanacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı​ Tekin​, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının 23 Kasım'da erişime açılacağını duyurmuştu.

Bugün sonuçların duyurulmasının ardından binlerce öğretmenin en mutlu günü olacak. Gözler ise tercih atama sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları​ 23 Kasım'da açıklanacak. Şu an için herhangi bir duyuru yapılmazken yaklaşık 1 saat içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Öğretmen Atama Programı'na katıldı. Kısa süre sonra tercih sonuçlarının duyurulması tahmin ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmen Atama Programı'nda açıklama yapıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

23 Kasım günü açıklanacak olan tercih sonuçları e- Devlet üzerinden erişime açılacak. 20 bin öğretmenin atanacağı bu özel günde sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e- Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından erişilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI