Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular bugün sona eriyor

20 Kasım 2024 13:39 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:42

Öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru süreci bugün sona eriyor.

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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru işlemlerini tamamlayan öğretmenler gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI​ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, MEB​ tarafından 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İllere göre kontenjan dağılımının açıklanmasıyla birlikte 20 bin öğretmen atamaları tercih maratonunda sonlara yaklaşıldı. Tercihler, 20 Kasım​ Çarşamba günü sona erecek.

EN ÇOK ATAMA HANGİ BRANŞLARA YAPILACAK?

En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak. Onu, 2 bin 499 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği izleyecek.

Rehberlik, Din Kültürü ve İngilizce de 68 en çok alım yapılacak diğer branşlar arasında yer alıyor.