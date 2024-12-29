Spil'de kar var mı? MGM 29 Aralık kar kalınlığını açıkladı

29 Aralık 2024 13:29 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:44

Bugün Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar tatiline gidecek olan vatandaşlar güncel kar kalınlığını araştırmaya başladı. Kar kalınlıkları MGM tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. Spil'de kar kalınlığının 13 cm olduğu açıklandı.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte popüler tatil noktalarından biri haline gelen kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları gündem oldu.

Hafta sonu kayak merkezlerine giderek kış tatili yapmak isteyen vatandaşlar özellikle Manisa​ Spil Dağı'ndaki kar kalınlığının ne kadar olduğunu araştırıyor.

SPİL'DE KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından kayak merkezlerindeki kar kalınlığı güncel olarak açıklanıyor.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı MGM​ verilerine göre 29 Aralık 2024 Pazar günü 13 cm olarak ölçüldü.

Aynı bölgede yer alan bir diğer kayak merkezi Bozdağ'da ise kar kalınlığının 30 cm olduğu açıklandı.

MANİSA SPİL HAVA DURUMU 29 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre bugün Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda öğle saatlerinden itibaren yağmur görülecek.

Saat 15.00 sıralarından itibaren ise yağmur karla karışık yağmura dönüşecek. Akşam saatlerinde ise bölgede sisin etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 3 ila 6 derece arasında değişiklik gösteriyor.