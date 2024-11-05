Sporting Lizbon-Manchester City maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

05 Kasım 2024 13:48 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:27

Sporting Lizbon ile Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında bugün karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar tarafından Sporting Lizbon-Manchester City maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Karşılaşma bugün saat 23.00'da başlayacak.

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Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta karşılaşmaları kapsamında Sporting Lizbon ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

Sporting Lizbon bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 7 puan ile sekizinci sırada yer alan Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde de birinci sırada yer alıyor.

Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek averaj ile üçüncü sırada bulunuyor. Premier Lig'de ise 23 puan ile Liverpool'ın hemen arkasından ikinci sırada bulunuyor.

Taraftarlar tarafından Sporting Lizbon-Manchester City maçının ne zaman, hangi kanalda oynanacağı merak ediliyor.

Ayrıca Erling Haaland'ın sakatlık durumu ve karşılaşmada oynayıp oynamayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

SPORTİNG LİZBON-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ruben Amorim'in liderliğindeki Sporting Lizbon ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün (5 Kasım Salı 2024) saat 23.00'da karşı karşıya gelecek.

Jose Alvalade Staadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert görev alacak.

SPORTİNG LİZBON-MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Sporting Lizbon-Manchester City karşılaşması tabii ekranlarında yayınlanacak.

ERLİNG HAALAND SPORTİNG LİZBON-MANCHESTER CİTY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland son yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Haaland'ın sağ bacağını tutarak yere düştüğü görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, Haaland'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.