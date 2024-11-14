Spotify yıllık özet ne zaman? 2024 Wrapped bekleniyor

14 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:19

Milyonlarca kullanıcısı olan Spotify her yıl sonunda kullanıcıların en çok dinledikleri şarkıları ve türleri paylaşıyor. Tüm dünyada ilgiyle beklenen Spotify Wrapped 2024 yayınlanma tarihine kısa süre kaldı.

2024 yılında en çok dinlenilen şarkılar, albümler ve sanatçıları listeleyen Spotify, yıl sonunda kullanıcılara özel şarkı listesini yayınlıyor.

Yıl sonuna yaklaşmamızla beraber gözler Spotify Wrapped 2024 özetine çevrildi. Kullanıcılar kendilerine özel listeyi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

SPOTİFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN 2024?

Milyonlarca kullanıcısı olan Spotify, bu yıl da kullanıcıya özel en çok dinlediklerin özet listesini çıkartacak. Genellikle yıl sonunda yayınlanan Wrapped için henüz net bir tarih verilmedi.

Bu yıl kasım ayının sonuna doğru kullanıcılara sunulması bekleniyor. Geçen sene 29 Kasım'da açıklanan liste 2022 yılında 30 Kasım tarihinde kullanıcılara sunulmuştu.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped aracılığıyla yıl içerisinde hangi şarkıyı, kaç defa dilediğimizi öğrenebiliyoruz. En çok dinlediğiniz müzik türü ve sanatçının da bulunduğu bu liste, sosyal medya hesaplarında kolaylıkla paylaşılabiliyor. Bu özellik 2016 senesinden beri uygulama tarafından sunuluyor.

Geçmiş yılda yapılan aktiviteler ve dinleme süresinin bulunduğu özette en çok dinlenen tür ve sanatçı da yer alıyor. Her yıl ilgi gören listeyi sosyal medya hesaplarından paylaşabilme özelliği ise oldukça beğeniliyor.

SPOTİFY WRAPPED ÖZETİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yıl içerisinde dinlenen şarkıların özetini görmek için uygulamada arama kısmına "2024" yazmalısınız. Karşınızda çıkan 2024 özeti listesi aracılığıyla sene içerisinde en çok hangi şarkıyı, kaç dakika dinlediğinize ulaşabiliyorsunuz.