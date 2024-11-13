Spotify aktif abone sayısını açıkladı!

13 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:50

Popüler müzik uygulaması Spotify, yıl sonu kazancını ve farklı verilerini açıkladı. Buna göre popüler platform kullanıcı sayısını ve kazancını arttırdı.