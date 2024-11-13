Spotify aktif abone sayısını açıkladı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:50
Popüler müzik uygulaması Spotify, yıl sonu kazancını ve farklı verilerini açıkladı. Buna göre popüler platform kullanıcı sayısını ve kazancını arttırdı.
Spotify'ın yaptığı son açıklamaya göre, aylık aktif kullanıcı sayısı 640 milyona ulaşarak bir önceki duyuruda açıklanan 626 milyon sayısının üzerine çıktı.
Yıllık bazda %11’lik bir artış gösteren kullanıcı sayısının, 252 milyonu premium abonelikten oluşuyor.
SPOTİFY KÂRINI VE ABONESİNİ ARTIRDI
Spotify'ın yıllık gelirinde %19 oranında bir artış yaşanırken, şirketin brüt kâr marjı ise %31,1 seviyesine ulaşarak yaklaşık 4 milyar euroya denk geliyor.
Kaynak: tgrthaber.com