Spotify yıllık özet (Wrapped) ne zaman çıkacak? Aralık ayının ilk haftasına işaret edildi

29 Kasım 2024 12:38 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:41

Spotify kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yıllık özet raporu, Spotify Wrapped 2024, Aralık ayının ilk haftasında yayınlanacak. Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları ve sanatçıları içeren özel bir liste sunuyor

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kullanıcı, “2023’te En Çok Dinlediklerim”, “Kaçırdığın Hit Şarkılar” ve “Yılın Sanatçıları” gibi farklı kategorilerle kişisel dinleme alışkanlıklarını keşfedecek.

Spotify​ Wrapped 2024 Ne Zaman Yayınlanacak?

Spotify Wrapped’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayının başında yayınlanması bekleniyor. Kullanıcılar, yıl boyunca dinledikleri müziklerin detaylı analizini görebilecek ve kişisel favorilerini sosyal medyada paylaşabilecek.

Spotify Wrapped Nedir?

Spotify Wrapped, kullanıcıların yıl içindeki dinleme alışkanlıklarını derleyen ve eğlenceli bir şekilde sunan bir rapordur. Bu rapor, kullanıcıların en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, türleri ve toplam dinleme sürelerini içerir. Ayrıca “Kaçırdığın Hit Şarkılar” ve “Yılın Sanatçıları” gibi kategorilerle müzik​ deneyiminize yeni bir perspektif sunar.