Spotify yıllık özetin çıkacağı gün bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?

07 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:27

Spotify, 2024 yılı dinleme özetinin çıkacağı gün merakla bekleniyor. Spotify Wrapped platform ile kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor.

Milyonlarca kullanıcı, Spotify​ Wrapped’in ne zaman çıkacağını araştırıyor. Her yıl çıkan Spotify Wrapped ile "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024​" gibi pek çok kategoriye erişilecek.

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify Wrapped, kullanıcılara yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları, türleri ve toplam dinleme dakikalarını gösteriyor. Ayrıca kullanıcıların bu verileri arkadaşlarıyla paylaşabileceği etkileşimli özellikler de sunuyor.

Spotify Wrapped 2024’ün Kasım​ ayının sonu ile Aralık​ ayının başında yayınlanması bekleniyor.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarıyla ilgili özellikleri sosyal medya üzerinden paylaşmasına olanak tanıyarak "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024" gibi pek çok kategoriyi dinleyicilere sunuyor.