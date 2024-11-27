Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon resmi fragmanı yayınlandı

27 Kasım 2024 17:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 18:09

Squid Game'in 2. sezonundan ilk resmi tam fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Squid Game'in 2. Sezonun başlayacağı tarih araştırılıyor.

Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı. Tüm gözler o tarihte

Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı. Tüm gözler o tarihte

Netflix​'in en başarılı dizisi olan ve izlenme rekorları kıran Squid Game​’in 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyordu.

Dizinin ilk uzun resmi fragmanı da paylaşıldı.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Lee Jung-jae​, Gong Yoo ve Wa He-jun gibi isimleri göreceğimiz Squid Game’in yeni sezonu 26 Aralık tarihinde sadece Netflix’te yayımlanacak.

SQUID GAME 2. SEZON KONUSU

Squid Game’in yeni sezonunda, izleyiciler ilk sezondan tanıdıkları ve oyunları kazanan Gi-hun’un yaşadıklarını izleyecek.

Amerika’ya gitmekten vazgeçen karakter, tehlikeli yarışmaya geri dönecek ve Squid Game’e son vererek insanların hayatlarını kurtarmaya çabalayacak.