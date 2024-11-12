Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk'tan şaşırtan itiraflar: Dişlerim döküldü

12 Kasım 2024 09:30 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:42

Dünyada 1. sezonuyla izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk'tan şaşırtan itiraflar geldi. Ünlü yönetmen diziyi çektiği sırada yaşadığı stresi anlattı. Hwang Dong-hyuk diziye devam etmesini sağlayacak motivasyonu açıkladı.

Dünyada 1. sezonuyla dizi sektörüne damga vuran Squid Game için nefesler tutuldu. Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen Güney Kore dizisi Squid Game’in 2. sezonuna çok az zaman kaldı. 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk merak edilenleri açıkladı.

SQUİD GAME YÖNETMENİNİN DİŞLERİ DÖKÜLDÜ

Hwang Dong-hyuk 1. sezonun ardından 2. sezonu çekmesindeki motivasyonun para olduğunu söyledi. Squid Game 1. sezonunun büyük başarısı sonrası Haziran 2022'de Variety ile yaptığı bir röportajda Hwang, ilk yapım sırasında altı dişinin düştüğünü açıkladı. Ancak, gelecek ay 2. sezonun galasından önce BBC'ye konuşan Hwang, aslında sekiz veya dokuz olduğunu açıkladı.

Dizinin stres seviyeleri ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Hwang bir noktada başka bir sezon yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Ancak ünlü yönetmen fazla para kazanmak istediğini dile getirdi.

Hwang Dong-hyuk, "İlk seri küresel çapta büyük bir başarı elde etmiş olsa da dürüst olmak gerekirse çok fazla para kazanamadım. Bu yüzden ikinci seriyi yapmak, birincinin başarısını telafi etmeme de yardımcı olacak" dedi.

Hwang daha önce "Squid Game" için kendisine peşin ödeme yapıldığını ve dizinin başarısı için kendisine bir "bonus" teklif edilmediğini söylemişti. 2. sezonun rekor kırması beklenirken yönetmen, yeni bonusların ve tazminat hakkının garanti edildiğini ayrıca hikayenin henüz bitmediğini belirtti.