Squid Game 3. sezon ne zaman çıkacak? Son sezonunun çıkış tarihi açıklandı

27 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:39

Netflix platformunda yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu çıkış yaptı. 2. sezonun ardından Squid Game 3. sezonu hayranları tarafından merakla beklenmeye başladı. Netflix, Squid Game'in 3. sezonunun ne zaman çıkacağını açıkladı. Yeni sezon 2025 yılında yayınlanacak.

Squid Game yönetici kim? İşte siyah maskenin arkasındaki yüz

Squid Game yönetici kim? İşte siyah maskenin arkasındaki yüz

İlk sezonu ile dünya çapında fenomen haline gelen Netflix dizisi Squid Game'in 2. sezonu 26 Aralık 2024 tarihinde çıkış yaptı.

Üç yıl aradan sonra gelen dizinin ikinci sezonu yayınlanmasının ardından platformda en çok izlenen yapım haline geldi.

Dizinin hayranları ise 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN GİDECEK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre Squid Game dizisinin 3. sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Ayrıca üçüncü sezon ile birlikte dizi final yapacak.

Son sezonda Seong Gi-hun'un gizli organizasyonla mücadelesi anlatılmaya devam edilecek.

Dizinin yazarı Hwang Dong-hyuk verdiği bir röportajda ikinci ve üçüncü sezonların tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak tüm bölümleri yetiştiremedikleri için iki parçaya bölündüğü söyledi.

İkinci sezonda başlayan oyunlar, üçüncü sezonda da aynı şekilde devam edecek. Gi-Hun ve arkadaşlarının oyunları yok etmek için son girişimleri 3. sezonda anlatılacak.

SQUİD GAME 3. SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Squid Game dizisinin 2. sezonu 7 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin son sezonunun da aynı bölüm sayısına sahip olması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.