Squid Game 3. Sezonda neler olacak? Dizinin yapımcısı detayları anlattı ve tarih verdi

29 Aralık 2024 17:05 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:40

Squid Game 2. Sezonun yayınlanmasının ve sezonun ortada bir bölümle bitmesinin ardından gözler 3. Sezonda yaşanacaklara ve Squid Game 3. Sezonun tarihine çevrildi.

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Final sezonunun 2025​'te gelmesi bekleniyor, ancak hayranların kesin çıkış tarihi ve yayın tarihi için biraz daha beklemesi gerekebilir.

Yine de, yeni sezonun çekimlerinin tamamlandığı ve şu anda yapım aşamasında olduğu göz önüne alındığında, final sezonunun önümüzdeki yaza kadar erken bir tarihte çıkabileceği belirtiliyor.

SQUİD GAME​ 3. SEZON NELER OLACAK?

Dizinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang Dong Hyuk, Squid Game 3. sezon hakkında konuştu yeni sezonun 10-20 yıllık bir zaman atlamasını içereceğini belirtti ve "daha karanlık ve daha hüzünlü" olacağına dair ipuçları verdi.

Hwang, “Squid Game 3. sezon, 10 ila 20 yıl sonrasında geçecek. Daha karanlık ve daha hüzünlü olacak ama aynı zamanda oldukça mizahi bir yönü de olacak” dedi.

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hwang, Just Jared ile yaptığı röportajda, yeni sezonun yapım aşamasında olduğunu ve 2025 yılında yayınlanmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca, 3. sezonun 2025 yazında veya sonbaharında prömiyer yapmasını beklediğini söyledi.

Hayranlar artık daha şok edici olay örgüsü sürprizlerini ve beklenmedik gelişmeleri dört gözle bekleyebilir. Hikâye, artan yoğunluk ve gerilimle birlikte gelişmeye devam edecek.