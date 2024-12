Squid Game polisin kim olduğu gündem oldu! Karakteri Wi Ha-joon oynuyor

29 Aralık 2024 16:39 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:05

Netflix platformunda yayınlanan Squid Game dizisinin geçtiğimiz günlerde yeni sezonu çıktı. Yeni sezonun çıkmasının ardından dizide yer alan polis karakteri tekrardan gündeme geldi. Ana karakterlerden biri olan polisin kim olduğu merak edildi. Dizide Hwang Jun-ho adlı karakteri ünlü oyuncu Wi Ha-joon oynuyor

İlk sezonu ile dünya çapında bir fenomen hale gelen ve milyonlar tarafından izlenen Squid Game​ dizisinin yeni bölümleri geçtiğimiz günlerde Netflix​'te yayınlandı.

Dizinin ikinci sezonunun ardından ilk sezonda da yer alan polis karakterini kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi.

SQUİD GAME POLİS KİM?

Squid Game dizisinde ana karakterlerden biri olan Hwang Jun-ho adlı polis karakteri kayıp kardeşini bulmak için oyunlara gizlice dahil oluyor.

Kardeşinin akıbetini öğrendikten sonra ise oyunları yok etmek için Seong Gi-hun'a yardım etmeye başlıyor.

Karakter ünlü oyuncu Wi Ha-joon tarafından oynanıyor.

Wİ HA-JOON KİMDİR, DİZİLERİ NELER?

Wi Ha-joon, 5 Ağustos 1991 yılında Güney Kore'de dünyaya geldi.

Sungkyul Üniversitesi tiyatro ve sinema bölümünde okuduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında Peace in Them adlı kısa filmde oynayarak yaptı.

Daha sonra sırayla Conin Locker Girl, Bad Guys Always Die, Eclipse, My Golden Life, Something in the Rain adlı yapımlarda rol aldı.

Birçok film ve dizide oynayan Wi Ha-joon, Squid Game dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.