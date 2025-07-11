TBMM'de 'salgın' alarmı! 'İçme suyu' iddialarına cevap geldi

ABB, Meclis'te yaşanan salgının içme suyundan kaynaklandığı iddialarına dair yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçtiğimiz hafta yaşanan ishal ve kusma vakaları, kente yayıldı. Başkent'te son günlerde hastanelere ishal şikayetiyle başvuran hasta sayısında dikkat çeken artış yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), salgının içme suyundan kaynaklandığı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

ABB, TBMM'de yaşanan salgınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan 'salgının içme suyundan kaynaklandığı' iddialarına ilişkin açıklamasında, "Öncelikle ASKİ Genel Müdürlüğünce vatandaşlarımıza sağlanan içme suyunun kalitesi ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır. Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir. Ve herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadeleri yer aldı.