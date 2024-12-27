Google'dan Squid Game hayranlarına özel sürpriz: Gizli oyun yayınlandı

27 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:12

Google, Squid Game 2. sezonunun yayınlanmasını kutlamak için arama motoruna diziden ilham alan gizli bir mini oyun ekledi. Arama sonuçlarında yer alan özel bir butonla erişilebilen bu oyun, dizinin "Red Light, Green Light" oyununu eğlenceli ve şiddetten arındırılmış bir şekilde sunuyor.

Dünyanın en popüler arama motoru Google​, kullanıcılarını şaşırtan bir yeniliğe imza attı. Netflix'in fenomen dizisi Squid Game​ 2. sezonunun 26 Aralık'ta yayınlanmasıyla birlikte Google arama sonuçlarına diziden esinlenilen eğlenceli bir mini oyun eklendi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye​'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Squid Game, bu sürprizle sevenlerini bir kez daha karşıladı.

Google'ın bu "easter egg" sürprizi, dizideki ikonik "Red Light, Green Light" (Kırmızı Işık, YeşilIşık) oyununa gönderme yapıyor. Kullanıcılar, arama sonuçları üzerinden bu gizli mini oyunu oynayarak Squid Game dünyasına adım atabilecek. Bu arada diziye kıyasla bu oyunda herhangi bir şiddet unsuru bulunmadığını da belirtelim.

GİZLİ SQUİD GAME OYUNU NASIL OYNANIR?

Google'ın Squid Game hayranları için hazırladığı bu sürpriz oyuna erişmek oldukça kolay:

Adım 1: Google arama motoruna "Squid Game" yazarak arama yapın.

Google arama motoruna "Squid Game" yazarak arama yapın. Adım 2: Arama sonuçlarının alt kısmında yer alan özel sembollerden oluşan butonu bulun ve tıklayın.

Arama sonuçlarının alt kısmında yer alan özel sembollerden oluşan butonu bulun ve tıklayın. Adım 3: Ekranda Squid Game'deki oyuncak bebek ve yarışmacılar belirecek. Oyuncuları yürütmek için daire düğmesine, durdurmak için ise "X" düğmesine tıklamanız yeterli olacak.

Oyunun temel amacı, dizideki gibi oyuncuların, oyuncak bebek şarkı söylemeyi bırakmadan önce doğru zamanda durup hareket etmelerini sağlamak. Eğer başaramazsanız, karakteriniz eleniyor ve tüm karakterler elendikten sonra oyunu kaybediyorsunuz.