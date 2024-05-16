Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu

16 May 2024 16:19 - Güncelleme : 16 May 2024 16:25

Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi "Squid Game"in ikinci sezonu için beklenen haber geldi.

Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-jae, hayranlara büyük bir sürpriz yaptı.

Lee Jung-jae, ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağını doğruladı.

Bu açıklama, dizinin hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi.

Henüz ayrıntılı bir bilgi vermeyen Lee Jung-jae, ikinci sezonun kesin yayın tarihini belirtmedi. Sadece ay belirtti.

Dizinin hayranları, ikinci sezonun getireceği yeni hikayeleri ve karakterleri merakla bekliyor.

Lee Jung-jae'nin açıklaması, bu bekleyişi daha da heyecanlı hale getirdi.