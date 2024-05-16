Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 16:19 - Güncelleme : 16 May 2024 16:25
Squid Game'in ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu ilk sezonun ardından merakla araştırılıyordu. Başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin açıklamaları ve Netflix'in planları haberimizde. İşte detaylar...
Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi "Squid Game"in ikinci sezonu için beklenen haber geldi.
Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-jae, hayranlara büyük bir sürpriz yaptı.
Lee Jung-jae, ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağını doğruladı.
Bu açıklama, dizinin hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi.
Henüz ayrıntılı bir bilgi vermeyen Lee Jung-jae, ikinci sezonun kesin yayın tarihini belirtmedi. Sadece ay belirtti.
Dizinin hayranları, ikinci sezonun getireceği yeni hikayeleri ve karakterleri merakla bekliyor.
Lee Jung-jae'nin açıklaması, bu bekleyişi daha da heyecanlı hale getirdi.
Kaynak: TGRT Haber