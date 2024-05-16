Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu

Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 16:19 - Güncelleme : 16 May 2024 16:25
Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu

Squid Game'in ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak sorusu ilk sezonun ardından merakla araştırılıyordu. Başrol oyuncusu Lee Jung-jae'nin açıklamaları ve Netflix'in planları haberimizde. İşte detaylar...

Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi "Squid Game"in ikinci sezonu için beklenen haber geldi.

Dizinin başrol oyuncularından Lee Jung-jae, hayranlara büyük bir sürpriz yaptı.

Lee Jung-jae, ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağını doğruladı.

Bu açıklama, dizinin hayranlarını büyük bir heyecana sürükledi.

Squid Game ikinci sezonun 2024 Aralık ayında yayınlanacağı duyuruldu - 1. Resim

Henüz ayrıntılı bir bilgi vermeyen Lee Jung-jae, ikinci sezonun kesin yayın tarihini belirtmedi. Sadece ay belirtti.

Dizinin hayranları, ikinci sezonun getireceği yeni hikayeleri ve karakterleri merakla bekliyor.

Lee Jung-jae'nin açıklaması, bu bekleyişi daha da heyecanlı hale getirdi. 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...