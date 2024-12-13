Stanley termoslar geri çağrılıyor! Hangi termosların olduğu kullanıcının odağında

13 Aralık 2024 15:31 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 15:45

Son zamanlarda popüler olan Stanley termosların geri çağırılması gündem oldu. 38 kişinin kapağının açıldığı esnada yandığı termoslar geri çağrılıyor. Türkiye'deki kullanıcılar ise hangi ürünlerin olduğunu araştırmaya başladı.

A101 12 Aralık 2024 aktüel katalog ürünleri satışta! Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere ve daha fazlası…

A101 12 Aralık 2024 aktüel katalog ürünleri satışta! Stanley termos, iPhone 16 Pro, Samsung kablosuz hızlı şarj cihazı, Philips şarjlı süpürge, Fissler düdüklü tencere ve daha fazlası…

Morgan Stanley Türkiye için yeni asgari ücreti açıkladı! Elektrik ve doğalgaz detayı dikkat çekti

Morgan Stanley Türkiye için yeni asgari ücreti açıkladı! Elektrik ve doğalgaz detayı dikkat çekti

TikTok uygulaması aracılığıyla Türkiye​'de de gündem olan Stanley termoslar gün geçtikçe popülerleşmeye devam ediyor.

Türkiye'de birçok kişide bulunan termoslar günlük hayatta, kampta ve tatillerde kullanılıyor. Termoslar nedeniyle 38 kişinin yaralanması ardından geri çağrılma kararı alındı.

STANLEY HANGİ TERMOSLARI GERİ ÇAĞIRIYOR?

Termos kapaklarının açılması sonucunda 38 kişinin yaralandığı Stanley termosların bazı modelleri geri çağrılıyor.

2,6 milyon termosun geri çağrılma kararı sonrası modeller de gündeme geldi. Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu modellerde basınç altında diş yapısındaki hata sebebiyle açıldığını ifade etti.

Geri çağrılan modellerin Stanley Switchback ve Stanley Trigger Action olduğu biliniyor. Bu modellerden hatalı olanlarının Türkiye'de olup olmadığına dair şu an herhangi bir açıklama bulunmuyor. Markanın internet sitesinde açılan sorgu sayfası aracılığıyla ürünün kodunu aratarak sorgulama işlemi yapılıyor.

Markadan şu an için bir açıklama gelmedi.

STANLEY TERMOSLARI GERİ Mİ ÇAĞRILDI, NEDEN?

Kapak açılırken 38 kişinin yaralandığı Stanley termoslar geri çağrılıyor. Yaşanan kazalar sonrasında 3 milyona yakın termosun geri çağrıldığı belirtildi.

Stanley ve Trigger Action modellerine gelen arıza şikayetleri sonrasında toplanma kararı alındı. 91 şikayet gelirken 16 tanesi Amerika'dan geldi. Stanley termoslar Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinde birçok kişi tarafından kullanılıyor.