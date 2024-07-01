Steam, 1.600 TL değerindeki Dragon's Dogma 2'yi kısa süreliğine ücretsiz yaptı

01 Temmuz 2024 19:28 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:58

Steam'de normalde 1.600 TL değerinde olan Dragon's Dogma 2, oyuncuların kütüphanelerine ücretsiz olarak eklenebilecek.

Oyuncular ise, oyunun süresiz sahibi olarak kütüphanelerinden silinip silinmeyeceğini merak ediyorlar.

DRAGON'S DOGMA 2 NE KADAR SÜRE ÜCRETSİZ?

Steam, 1.600 TL değerindeki Dragon's Dogma 2 oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Bu fırsat, oyunculara oyunu denemeleri ve kütüphanelerine kalıcı olarak eklemeleri için harika bir fırsat sunuyor.

Oyunun ücretsiz olduğu süre boyunca, oyuncular oyunu indirip oynayabilirler.

ÜCRETSİZ STEAM OYUNU KÜTÜPHANEDEN SİLİNİR Mİ?

Dragon's Dogma 2 kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

Oyunu ücretsiz olarak indiren oyuncular, bu süre zarfında oyunu kütüphanelerine eklerlerse, oyun kalıcı olarak kütüphanelerinde kalacak.

Bu nedenle, oyuncuların bu fırsatı kaçırmamaları tavsiye ediliyor.

Bu kampanya, oyunu denemek ve kütüphaneye kalıcı olarak eklemek için ideal bir zaman sunuyor.