Steam çöktü mü? 17 Ocak 2025 tarihinde platforma erişim sağlanamıyor

17 Ocak 2025 14:44 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 14:46

Steam'e bugün öğle saatlerinin ardından kullanıcılar bağlantı problemleri yaşamaya başladı. "e502 l3" hatasını alan kullanıcılar Steam'in çöküp çökmediğini merak etmeye başladı. Ayrıca yaşanan bağlantı sorunları Steam yasaklandı mı sorusunu da gündeme getirdi.

Valve​'nin sahip olduğu dünyanın en popüler oyun satın alma platformu Steam​'de kullanıcılar​ bugün (17 Ocak 2025) tarihinden itibaren bağlantı problemleri yaşıyor.

Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Bir şeyler ters gitti hizmet veremedik lütfen tekrar deneyin" ifadesi ile karşı karşıya kaldı.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ 17 OCAK 2025?

Steam'de bugün saat 14.00'dan itibaren bağlantı problemleri yaşanıyor.

Kullanıcıların yaşadığı problemleri raporlayan Downdetector platformu tarafından paylaşılan bilgilere göre problemlerin yüzde 67'si sunucu bağlantılarından kaynaklanıyor.

Platform Steam'e en yüksek oranda hata durumunu belirten kırmızı kodu verdi.

Downdetector tarafından paylaşılan tablo ise şöyle:

STEAM E502 L3 HATASI NEDİR?

Bu hata genel olarak Steam üzerinden oyun indirilirken veya güncelleme yapılırken ortaya çıkıyor.

Ancak bugün yaşanan durumun Steam'in genelinde yaşandığından dolayı kullanıcı kaynaklı olmadığı tahmin ediliyor.

Steam "e502 l3" hatasını alan kullanıcıların bir süre beklemeleri gerekecek.

Platformun yetkilileri tarafından kısa süre içerisinde sorunların çözülmesi ve tekrardan bağlantıların sağlanacağı tahmin ediliyor.

STEAM YASAKLANDI MI?

Steam'in yasaklandığına dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi internet sitesinde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

17 Ocak 2025 Cuma günü yaşanan bağlantı probleminin platformdan kaynaklandığı ve teknik bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

Yetkililer tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.