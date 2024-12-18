Steam kış indirimleri ne zaman başlayacağı belli oldu! Binlerce oyun indirime girecek

18 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:09

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam, her yıl aralık ayında kış indirimleri düzenleniyor. Kış indirimlerinde birçok oyuna yüzde 80'e varan indirimler uygulanıyor. Oyuncular tarafından 2024 yılında Steam kış indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Steam kış indirimleri 19 Aralık'ta başlayacak. Platform indirimlerin sona ereceği tarihi de açıkladı.

Epic Games’te bu hafta ücretsiz olan oyunlar merak ediliyor

Epic Games’te bu hafta ücretsiz olan oyunlar merak ediliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Steam​, her yıl düzenli olarak belirli dönemlerde indirimler düzenliyor.

Bu indirimler kapsamında oyuncular almak istedikleri oyunları daha düşük ücretlere sahip olabiliyor.

Steam'in Türkiye​'de dolar üzerinden satış yapmaya karar vermesinin ardından indirimler oldukça yoğun ilgi görüyor.

Bu sebepten dolayı da birçok kullanıcı Steam kış indirimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Steam tarafından açıklanan bilgilere göre kış indirimleri 2024​ yılında 19 Aralık tarihinde başlayacak.

Kış indirimleri 2 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Bu dönemde 3A oyunlarda dahil olmak üzere birçok oyunun fiyatında yüzde 80'e varan indirime görülmesi bekleniyor.

EPİC GAMES'TE YILBAŞI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in en büyük rakibi Epic Games Store'da ise yılbaşı indirimleri şimdiden başladı.

İndirimlerin aynı Steam'de olduğu gibi Epic Games'te de 2025 Ocak ayında bitmesi bekleniyor.

Ayrıca Epic Games her hafta perşembe günleri "gizemli oyun" adı altında kullanıcılarına ücretsiz olarak oyun veriyor.