Steam yaz indirimleri 29 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da sona erecek

21 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:50

Muz tıklama oyunu Banana, Steam listelerini altüst etti: Baldur's Gate 3'ü bile geçti

Muz tıklama oyunu Banana, Steam listelerini altüst etti: Baldur's Gate 3'ü bile geçti

Dünyanın en büyük oyun platformlarından Steam, yaz indirimleriyle oyunseverlere büyük fırsatlar sunuyor.

29 Haziran'da başlayacak olan indirimler, 13 Temmuz'da sona erecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

Steam yaz indirimleri, yıl içinde gerçekleşen en büyük indirim dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu dönemde, binlerce oyunun fiyatı düşüyor ve oyuncular, istek listelerindeki oyunları uygun fiyatlarla satın alma fırsatı yakalıyor.

Henüz açıklanmamış olsa da, hangi oyunlar indirimde olacak şimdiden merak ediliyor.

Steam, indirim dönemlerinde genelde platformda bulunan 'tüm oyunlara' bu indirimleri uyguluyor.

STEAM'DE HEDİYELEŞME

Steam'in sosyal yönü, indirim dönemlerinde daha da önem kazanıyor.

Oyuncular, Steam'deki arkadaşlarının istek listelerindeki oyunları indirimli fiyatlarla hediye edebiliyor.

Bu, topluluk içindeki etkileşimi artırırken, oyuncular arasındaki bağı da güçlendiriyor.

Yeni idirim döneminde de hediye özelliğinin aktif olması bekleniyor.