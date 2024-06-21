Muz tıklama oyunu Banana, Steam listelerini altüst etti: Baldur's Gate 3'ü bile geçti

21 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 13:46

Günlerdir ortalığı kasıp kavuran ve kullanıcıların sadece bir muza tıkladığı basit bir oyun olan 'Banana' bir rekora daha imza attı. Steam'in altını üstüne getiren oyun, resmi özet metninde şöyle açıklanıyor:

"Banana, bir muza tıkladığınız bir tıklama oyunudur. Her üç saatte bir yeni bir muz alın ve koleksiyonunuzu genişletin."

BANANA, BALDUR'S GATE 3'Ü GERİDE BIRAKTI

IGN'nin SteamDB'den aktardığı bilgiye göre, Banana eş zamanlı 884 bin 469 oyuncuya ulaşmayı başardı. Böylelikle Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3 gibi yapımları geride bıraktı. Tüm zamanların en popüler dokuzuncu oyunu olarak kayıtlara geçti.

STEAM'DE YÜKSEK TAVSİYE ORANI ELDE ETTİ

Yaklaşık 24 bin Steam kullanıcısı tarafından incelenen Banana, yüzde 88 tavsiye oranıyla "Oldukça Olumlu" inceleme puanına sahip.

Öte yandan tüm zamanların en popüler oyunu, 3 milyon 257 bin 248 eş zamanlı oyuncu ile PUBG: Battlegrounds oldu. İkinci sırada 2 milyon 101 bin 867 ile Palworld geliyor. Counter-Strike 2 ise 1 milyon 818 bin 773 eş zamanlı oyuncuyla listede duruyor.

Hogwarts Legacy ve Baldur's Gate 3'ün ise sırasıyla 879 bin 308 875 bin 343 kişilik eş zamanlı oyuncuya sahip olduğunu belirtmekte fayda var.