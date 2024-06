Xbox Game Pass'e haziran ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı

18 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:32

Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları duyurdu. Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişleten şirket, haziran ayının geri kalanında yeni oyunları kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı.

Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 18 Haziran'dan itibaren Still Wakes the Deep, My Times at Sandrock, Keplerth başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunları abonelerine sunacak.

XBOX GAME PASS ÜCRETSİZ OYUNLARI (18 HAZİRAN)

18 Haziran 2024 tarihinden itibaren Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar şu şekilde;

Still Wakes the Deep (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – Çıktı

My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Haziran

Keplerth (PC) – 20 Haziran

EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 25 Haziran

SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran

SteamWorld Dig 2 (Konsol ve PC) – 26 Haziran

Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran

Öte yandan 30 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunlar Xbox Game Pass'ten kaldırılacak;