Xbox Game Pass'e haziran ayında eklenecek yeni oyunlar açıklandı
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Microsoft
18 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 17:32
Xbox Game Pass, Haziran 2024 tarihinde oyun kataloğuna ekleyeceği yeni yapımları duyurdu. 18 Haziran'dan itibaren platforma yeni oyunlar eklenirken, 30 Haziran'dan sonra çok sayıda oyun kaldırılacak.
Microsoft, Xbox Game Pass platformuna yeni ekleyeceği oyunları duyurdu. Game Pass'in oyun kataloğunu her ay düzenli olarak eklediği oyunlarla genişleten şirket, haziran ayının geri kalanında yeni oyunları kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı.
Aylık abonelik ile 100'den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan Xbox Game Pass, 18 Haziran'dan itibaren Still Wakes the Deep, My Times at Sandrock, Keplerth başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici oyunları abonelerine sunacak.
XBOX GAME PASS ÜCRETSİZ OYUNLARI (18 HAZİRAN)
18 Haziran 2024 tarihinden itibaren Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar şu şekilde;
- Still Wakes the Deep (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – Çıktı
- My Time at Sandrock (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Haziran
- Keplerth (PC) – 20 Haziran
- EA Sports FC 24 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 25 Haziran
- SteamWorld Dig (Bulut ve Konsol) – 26 Haziran
- SteamWorld Dig 2 (Konsol ve PC) – 26 Haziran
- Robin Hood – Sherwood Builders (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Haziran
Öte yandan 30 Haziran itibarıyla aşağıdaki oyunlar Xbox Game Pass'ten kaldırılacak;
- FIFA 22
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
- Stranded Deep
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town
- Sword and Fairy Together Forever
Kaynak: Microsoft