Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastaların yeni rapor başvurularını hatırlatmak amacıyla sms yoluyla bilgi paylaştı. Geçici olarak uzatılan ilaç raporları için süre 30 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi.

Bakanlık, süresi dolan raporlar için en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar yenileme randevusu alınması gerektiğini hatırlattı. Raporunu zaten yenileyenlerin ya da ilaç raporu almayacak olan vatandaşların açıklamayı dikkate almaması gerektiği belirtildi.

EN SON TARİH: 31 MART 2026

Bakanlık tarafından gönderilen açıklamada: "Sayın Vatandaşımız, 2020'den sonra idari kararlarla süresi uzatılan İLAÇ raporlarına ilişkin geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolmuş raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 31 Mart 2026'ya kadar randevu alınmalıdır. Raporunuzu yenilediyseniz ya da yenilemeyecekseniz bu mesajı dikkate almayınız. Raporunuz geçerliliğinin devamı için işleminizi son güne bırakmayınız." ifadelerine yer verildi.

NASIL YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

e-Nabız ya da MHRS üzerinden işlemlerini gerçekleştirdiğiniz hastaneden randevu alarak rapor yenileme yapabilirsiniz.