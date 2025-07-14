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 | Bengü Sarıkuş

Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılından itibaren idari kararlarla süresi uzatılan ilaç kullanım raporlarının geçerlilik süresinin dolduğunu duyurdu ve yeni tarihi paylaştı. İşte detaylar...

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Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:34

, raporlu ilaç kullanan hastaların yeni rapor başvurularını hatırlatmak amacıyla sms yoluyla bilgi paylaştı. Geçici olarak uzatılan ilaç raporları için süre 30 Haziran 2025 itibarıyla sona erdi.

Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı

Bakanlık, süresi dolan raporlar için en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar yenileme randevusu alınması gerektiğini hatırlattı. Raporunu zaten yenileyenlerin ya da ilaç raporu almayacak olan vatandaşların açıklamayı dikkate almaması gerektiği belirtildi.

Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı

EN SON TARİH: 31 MART 2026

Bakanlık tarafından gönderilen açıklamada: "Sayın Vatandaşımız, 2020'den sonra idari kararlarla süresi uzatılan İLAÇ raporlarına ilişkin geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolmuş raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 31 Mart 2026'ya kadar randevu alınmalıdır. Raporunuzu yenilediyseniz ya da yenilemeyecekseniz bu mesajı dikkate almayınız. Raporunuz geçerliliğinin devamı için işleminizi son güne bırakmayınız." ifadelerine yer verildi.

Raporunuz geçersiz sayılabilir! Sağlık Bakanlığı yeni tarihi açıkladı

NASIL YENİDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

e-Nabız ya da MHRS üzerinden işlemlerini gerçekleştirdiğiniz hastaneden randevu alarak rapor yenileme yapabilirsiniz.

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ETİKETLER
#sağlık bakanlığı
#İlaç Raporu
#Rapor Yenileme
#31 Mart 2026
#30 Haziran 2025
#Ekonomi
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