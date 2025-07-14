İstanbul'da yüzde 193 kira artışı! Olcay Selvi'den ev sahipleri ve kiracılara önemli uyarı

İstanbul'da fahiş kira fiyatlarının olduğuna ve gayrimenkul sektöründe köklü bir değişiklik yapılması gerektiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, TGRT Haber’e yaptığı özel açıklamalarda İstanbul’da yaşanan gayrimenkul krizine dikkat çekti. Selvi, arsa yetersizliği, artan maliyetler ve plansız büyümenin piyasanın dengesini bozduğunu belirterek, kapsamlı bir yeniden yapılanma çağrısında bulundu.

YÜZDE 193 ORANINDA KİRA ARTIŞI

“İstanbul'da yüzde 193 oranında artış var. Dubai’de bile bu oran yüzde 120.” diyen Selvi, dünya genelinde dahi bu seviyede artışların nadir görüldüğünü vurguladı. “New York bir numaradır; orada bile son 5 yıldaki artış yüzde 50’lerde kaldı. Biz her yıl daha da geriye gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’U BAŞTAN PLANLAMAMIZ GEREK

İstanbul'daki yapılaşma sürecinin sürdürülebilir olmadığını savunan Selvi, şehrin mevcut yapı stoğunun yükseltilerek çözüm bulunamayacağını dile getirdi: “İstanbul’da arsa kalmadı, inşaat maliyetleri sürekli artıyor. Mevcudu yükseltmek çözüm değil, çünkü binalar yükseldikçe altyapı sorunları baş gösteriyor. Tüm İstanbul yeniden planlanmalı. Bu bize 10 yıl kaybettirir ama gelecek kazandırır.”

İMAR TEK ELDEN YÖNETİLMELİ

İmar süreçlerinin yerel yönetimlerden alınıp merkezi bir yapıya devredilmesi gerektiğini savunan Selvi, “Her ilçe kendi başına karar veriyor, bu da şehirde görüntü kirliliği yaratıyor.” diyerek mevcut sistemin yetersizliğini eleştirdi.

Ayrıca, sanayi bölgelerinin şehir içinde kalmasının da büyük bir sorun olduğunu belirten Selvi, “Bu sadece inşaat ya da gayrimenkul meselesi değil, çok paydaşlı bir masa kurulmalı ve şehir bütün yönleriyle ele alınmalı.” dedi.

MÜTEAHHİTLER ARTIK BİNA YAPMIYOR

Piyasadaki arz-talep dengesizliğine de dikkat çeken Selvi, arsa sahiplerinin tutumunun yatırım sürecini tıkadığını belirtti: “Arsa sahipleri artık arsanın yüzde 50’sini vermekle yetinmiyor, üzerine para da istiyor. Müteahhitin m² maliyeti 1.500 dolara ulaştı. Yeni bina yapmak cazip olmaktan çıktı. Boş evler müteahhitlerin elinde kalıyor. Vatandaş da fiyatların daha da artmasını bekleyerek evini kiraya vermiyor.”

AYNI BİNADA 15 BİN VE 45 BİN LİRA KİRA

Kiraların kontrolsüz şekilde yükseldiğini belirten Selvi, piyasadaki dengesizliğe çarpıcı örneklerle değindi: “İstanbul’un en uygun bölgelerinden Bağcılar’da 100 metrekarelik bir dairenin kirası 16 bin liraya çıkmış durumda. Ama aynı ilçede 75 bin liraya kiralanan daireler de var. Beşiktaş Bebek’teki rakamlarla yarışıyor. Satış fiyatları ise artık 5 milyon TL’nin altına düşmüyor.”

“Ev sahipleri, ‘Kiracım ne kadar zam aldıysa ben de o kadar zam yapayım’ diyor. Kimin gücü kime yeterse o kadar zam yapılıyor. Aynı binada alt kat 15 bin lirayken, üst kat 45 bin liraya kiralanabiliyor. Bu durum piyasa dengesini tamamen bozdu.”

Selvi, geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 25 kira artış sınırının da piyasada ciddi etkiler bıraktığını ifade etti: “Uygulama doğru değildi, kaldırıldı ama etkileri hâlâ sürüyor. Serbest piyasa var ama çok fazla parametre söz konusu. Hatta üst kattaki komşunun tavrı bile kira fiyatını etkileyebiliyor.”

DEVLET EL ATMALI, YENİ BİR MODEL GELİŞTİRİLMELİ

Tüm bu sorunların çözümü için güçlü bir kamu iradesi gerektiğini vurgulayan Selvi, şu çağrıyı yaptı: “Devletin bu alana ciddi şekilde el atması gerekiyor. Gayrimenkul piyasası için çok boyutlu ve kapsamlı bir planlama şart. Her ilçede kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor ama bu hızla gidersek 25 yılda bile tamamlanamaz.”

Son olarak İstanbul’un potansiyeline dikkat çeken Selvi, sözlerini Napolyon’un meşhur sözüyle tamamladı: “Dünya bir ülke olsa İstanbul başkent olurdu" denir. Ama bu şehrin değeri için gayrimenkulünü doğru şekilde yönetmeliyiz."