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 | Ömer Faruk Dogan

Sokak lambaları artık elektrikli araç şarj cihazı oluyor: İlk adım atıldı

ABD merkezli girişim Voltpost, sokak lambalarını modüler Seviye 2 şarj cihazlarıyla donatarak, şehirlerde büyük yatırımlar yapmadan elektrikli araç şarj istasyonları kurmayı mümkün kılan projesi kapsamında ilk kurulumu gerçekleştirdi.

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Sokak lambaları artık elektrikli araç şarj cihazı oluyor: İlk adım atıldı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:18

Sokak lambalarını elektrikli araç şarj cihazlarına dönüştürme fikriyle kurulan Voltpost isimli bir startup, ilk halka açık sokak lambası şarj cihazını ABD'nin Michigan eyaletinde devreye aldı.

Voltpost, mevcut sokak lambalarını modüler Seviye 2 şarj cihazlarıyla donatarak, şehirlerin altyapılarına büyük yatırımlar yapmadan şarj istasyonları kurma imkanı sağlıyor. Şirketin sunduğu çözüm, şehirlerin en yoğun caddelerinde, park yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde kolayca uygulanabiliyor.

Bununla birlikte Voltpost'un hedefi yalnızca Michigan'la sınırlı değil. Şirket, yıl sonuna kadar Detroit çevresindeki çeşitli noktalarda 11 yeni kurulum yapmayı planlıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Oak Park, Illinois'de de ilk sokak lambası kullanıma sunuldu.

Sokak lambaları artık elektrikli araç şarj cihazı oluyor: İlk adım atıldı

YÜKSEK HIZLI ŞARJ SAĞLAMIYOR

Voltpost'un sokak lambası şarj cihazları, her ne kadar Seviye 2 tipi şarj cihazları olsa da, yüksek hızda şarj sağlamıyor.

Bunun nedeni, sokak lambalarının genellikle yüksek enerji yükünü taşıyacak şekilde tasarlanmamış olması. Ancak bu şarj cihazları birkaç saatlik park halindeki araçlar için oldukça uygun. Örneğin bir elektrikli araç sahibi, sinemaya gittiğinde veya alışveriş yaparken, aracını park ettiği sokak lambasından şarj edebilecek.

Voltpost'un CEO'su ve kurucu ortağı Jeffrey Prosserman, "Bu şarj cihazının konuşlandırılması, elektrikli araç şarjını tüm topluluklar için daha erişilebilir ve adil hale getirme yolunda anlamlı bir adımdır" diye konuştu.

1 SAAT İÇİNDE KURULUM YAPILABİLİYOR

Voltpost'a göre, bir saatten kısa sürede sokak lambasına elektrikli araç şarj cihazı kurulabiliyor ve her bir ünite, entegre kablolar aracılığıyla aynı anda iki veya dört aracı şarj edebiliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Voltpost'un sokak lambası şarj cihazları ne kadar hızlı şarj sağlar?
Voltpost'un sokak lambası şarj cihazları Seviye 2 tipi cihazlar olup, yüksek hızda şarj sağlamaz. Ancak birkaç saatlik park halindeki araçlar için uygundur.
ETİKETLER
#elektrikli araç
#şarj istasyonu
#şarj cihazı
#Sokak Lambası
#Voltpost
#Alt Yapı
#Otomobil
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