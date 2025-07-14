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 | Baran Aksoy

DMM'den Bayrampaşa'daki olaya ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan asayiş olayıyla kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

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DMM'den Bayrampaşa'daki olaya ilişkin açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:33

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan asayiş olayıyla kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ilimizde yaşanan bir asayiş olayı üzerinden kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, ürünüdür ve olayın asıl mahiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE YÖNELİK TEHDİT, HAKARET VE FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNULDU"

Doğrusu; İstanbul ilçesi Atışalanı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar devriyesi tarafından uyarılmış, şahıslar bu uyarıya karşılık müzik sesini artırmış ve güçlerimize yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunmuşlardır. yerine gelen takviye ekiplerce duruma müdahale edilerek ilgili şahıslar gözaltına alınmıştır. Sonrasında Bayrampaşa Polis Merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından taşkınlık çıkarılması üzerine de güvenlik güçleri tarafından kalabalık dağıtılmış; taşkınlık çıkaran bazı şahıslar bu esnada gözaltına alınmıştır.

DMM'den Bayrampaşa'daki olaya ilişkin açıklama

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE YÖNELİK İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYALARININ BİR PARÇASI"

Gözaltına alınan şahıslar hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Olayın etnik kimlik, dil veya müzik tercihi ile ilgisi bulunmamakta; yaşananlar, görevli memura mukavemet ve kamu düzenini bozma eylemleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimize yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarının bir parçası niteliğindeki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir"

https://x.com/dmmiletisim/status/1944759298556391762

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