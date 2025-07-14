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 | Baran Aksoy

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar

İstanbul Kadıköy'de acımasızca öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı. Cinayet öncesi ve sonrasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

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Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 16:40

İstanbul 'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin iddianame hazırlandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLİYOR

Kamera görüntülerinde sonradan tespit edilip tutuklanan 2 suça sürüklenen çocuk hakkında dava açıldı. "Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezaları istendi. Tutuklu 2 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana dosya ile birleştirilmesi talep edildi.

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar

CİNAYETE İLİŞKİN YENİ DETAYLAR...

Emrullah Erdinç'in aktardığı göre; Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilirkişi raporuna göre; sanıkların sürekli irtibat halinde olduğu tespite edildi.

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme! Yeni bilirkişi raporunda şoke eden detaylar

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp yazışmalarında sanık B.B., bir diğer sanığa “torbacıyı gasp et” talimatı verdiği belirlendi. Cinayetten önce de organize bir şekilde hareket ettiği belirlenen sanıklar, olayın ardından gülerek metroda pozlar verdi.

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ETİKETLER
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