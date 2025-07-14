Iğdır'da korkunç olay! Erkek arkadaşı ikinci kattan aşağı attı

Iğdır'da akşam saatlerinde iki sevgili arasında yaşanan tartışma büyüyünce talihsiz kadın, erkek arkadaşı tarafından apartmanın 2. katından aşağı atıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen kadın tedavi altına alınırken erkek arkadaşı kayıplara karıştı

Dehşete düşüren olay Iğdır'da meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kadın, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası apartmanın 2. katındaki merdiven boşluğundan aşağı atıldı.

DEHŞETİ YAŞADI

Korkunç olay sonrası kadın şans eseri beton zemine çakılmadan 1. kat seviyesinde durarak hayatta kaldı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının iki ayağında kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Kadına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı olay sonrası kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kimliği belirlenen zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.