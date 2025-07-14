Cam parçalarıyla birbirlerine saldırdılar! Dehşet veren anlar kamerada

Dün öğlen saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda aralarında daha önce de çeşitli nedenlerle tartışma çıkan iki aile, bu seferde gürültü nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri kırık cam parçasıyla karşı tarafa saldırdı. Yaşanan kavganın ardından ise diğer ailenin fertleri, kendilerini cam parçasıyla yaralayan adamın arabasına saldırdı. Taş ile defalarca camına vurarak kırarken, olay polisin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.