Tartıştığı erkek arkadaşına dehşeti yaşattı! Defalarca tornavida sapladı

Isparta'da bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını tornavida ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi sürerken, mağdurun şikayetçi olmaması üzerine kadın serbest bırakıldı.

Isparta'nın Merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 115. Cadde üzerindeki bir apartmanda yaşanan olay dehşete düşürdü. H.D. isimli kadın ile erkek arkadaşı M.Ş. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada H.D., eline geçirdiği tornavidayı erkek arkadaşı M.Ş.'ye defalarca sapladı. Kanlar içinde kalan genç ihbar üzerine hastaneye kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.D.'yi yaşadığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mağdurun şikâyetçi olmaması üzerine çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. M.Ş.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.