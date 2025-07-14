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 | Ceyda Altun

Cinayetten aranıyordu! Polisler böyle yakaladı

Bursa'da hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Cinayetten aranıyordu! Polisler böyle yakaladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:18

Olay, 24 Haziran 2025 Salı günü saat 12.20 sıralarında İnönü Caddesi Apsak Sokak üzerinde meydana geldi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Hamza Güveli Camii çevresinden gelen 'mala zarar verme' ihbarı üzerine harekete geçti.

Cinayetten aranıyordu! Polisler böyle yakaladı

FİRARİ ŞAHIS ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları müdahale sonucu Mustafa Ö. (39) isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan UYAP sorgulamasında şahsın, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
#suç
#Asayİş
#Ankara
#Hapis Cezası
#Göçaltına Alınma
#Yaşam
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